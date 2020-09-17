الجريدة الرسمية: هكذا سيتم التصويت على إستفتاء تعديل الدستور

صدر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الفاتح نوفمبر 2020 للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في الجريدة الرسمية.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فالسؤال المطروح على الناخبين في الاستفتاء هو: هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور، المطروح عليكم ؟.

وسيتم وضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت، الورقة البيضاء تعني الإجابة بـ”نعم” على مشروع تعديل الدستور، والورقة الزرقاء تعني الإجابة بـ”لا” على مشروع تعديل الدستور.

هذا ويشرع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وتختتم يوم الأحد 27 سبتمبر 2020.