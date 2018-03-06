الجريدة الرسمية.. وزارة الدفاع تحدد معاش متقاعدي الجيش ضحايا الإرهاب

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش لمتقاعدي الجيش.

المنصوص عليها بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة من عمل ارهابي أو حادث واقع في اطار مكافحة الإرهاب.

وتهدف هذه التعليمة إلى اتمام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31 ماي 1997.

حيث تتمم الفقرة الأولى من الفصل المعنون “أحكام مختلفة” من النص القديم.

لتصبح تنص على أنه “يتعين أن لا يقل المعاش الشهري مرة ونصف مرة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون”.

يذكر أن الوزارات المعنية بالتعليمة المشتركة هي وزارة الدفاع الوطني، المالية، الداخلية والجماعات المحلية وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.