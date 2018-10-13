الجزائر”خارج “جولة الأبطال” لمانشستر سيتي !!

يعرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الكؤوس التي أحرزها الموسم الماضي، خلال “جولة الأبطال” التي ستجوب أنحاء العالم إحتفالا بهاته الإنجازات.

فيما تتواجد العاصمة الجزائر خارج جولة نادي الأثراء، رغم أن الفريق الإنجليزي يملك قاعدة جماهيرية كبير داخل الوطن.

وستزور الكؤوس 15 مدينة، بعد أن سبق لها زيارة الدار البيضاء في المغرب وأبو ظبي في الإمارات والقاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق نادي مانشستر سيتي الذي يلعب له الجزائري رياض محرز، لقبي الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس “كاراباو” لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.