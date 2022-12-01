قناة النهار الجزائريات وكرة القدم.. “زعمة يعرفوا وشنو الفار ومع من يلعب رونالدو”.. شاهدوا بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2022 - 22:53 the weekend show شارك غرِّد أرسل 28 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LkVm3 اقرأ أيضا ميلة : هياكل عمومية دون واجهة مشرفة..وأحياء تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة قناة النهار 22 نوفمبر بلماضي : مباراة السويد اختبار مهم جدا لنا قناة النهار 18 نوفمبر دلال خير: أم مصابة بورم في النخاع الشوكي تسبب لها بشلل نصفي تحتاج لعملية جراحية في تركيا قناة النهار 25 نوفمبر سياسة: قرارات وإنجازات .. الجزائر الجديدة تخطو نحو المستقبل قناة النهار 26 نوفمبر " وزيرة الثقافة : "في الرّباط اليوم..تم إدراج الرّاي كتراث جزائري من طرف اليونيسكو قناة النهار 01 ديسمبر المحلل المغربي محمد الخراز يكشف ما عمله الرقراقي مع زياش ليظهر بمستوى عالي عكس حاليلوزيتش قناة النهار 27 نوفمبر قصّة الغريقة والرّهبان الذين لايجوز لهم لمس الإناث قناة النهار 22 نوفمبر بلماضي : "ليريس" عندو عقلية اللاعبين الإيطالين و يقدر يلعب في عدة مناصب قناة النهار 13 نوفمبر شاهد.. صاحب مقهى يتحايل بوضع علبة الإسعافات الأولية فارغة ليتم كشفه في بومرداس قناة النهار 15 نوفمبر تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم قناة النهار 19 نوفمبر