الجزائريان المولى وسجاتي يتوّجان بالذهب والبرونز في الدوحة

قامت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بتهنئة البطل الجزائري سليمان المولى وسجاتي جمال بهد الفوز بذهبية سبقا 800 متر.

ونال البطل الجزائري سليمان المولى الميدالية الذهب في أولى جولات الدوري الماسي، في وقت قدر بـ 06 : 46:1 د.

كما نال البطل الثاني سجاتي البرونزية في ينفس السباق بتوقيت 97:46:1 دقيقة في الدوري الماسي كذلك الجاري فعالياته بالدوحة القطرية.

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