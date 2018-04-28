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الجزائرية الفائزة بالمرتبة الثانية لحفظ القرأن تعود لأرض الوطن

المجتمع
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الجزائرية الفائزة بالمرتبة الثانية لحفظ القرأن تعود لأرض الوطن
بقلم أمينة ج

وصلت أمس الجمعة، المتوجة بالمرتبة الثانية لحفظ القرأن وتجويده التي أقيمت بالعاصمة الإيرانية طهران إلى مطار هواري بومدين.

المتوجة بالمرتبة الثانية لحفظ القرأن تسمى، عقيلة بن كروش من ولاية بوسعادة، تبلغ من العمر 22 سنة شاركت في المسابقة الدولية في دورتها 35 .
كما شملت هذه الدورة الدورية الخاصة بطلبة العلوم الدينية والسيرة والخطابة القرأنية.
وجاء فوز عقيلة بعد تتويجها سنة 2014 بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية لحفظ القرأن التي أقيمت بالأردن .
وقالت عقيلة بن كروش، أن المسابقة ضمت 370 متسابقا من جميع أنحاء العالم.

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