الجزائرية-القطرية للصلب تحصل على شهادة المطابقة لتسويق منتجاتها بأوروبا الشرقية

تمكنت الشركة الجزائرية – القطرية للصلب ببلارة ببلدية الميلية، بولاية جيجل من الحصول على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا ما يمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه وبعد إتمام جميع إجراءات التدقيق على العمليات الإنتاجية للشركة. وتأكيد اختبارات الجودة التي خضعت لها منتجات الشركة والتي كانت مطابقة للمواصفات التسويقية المعمول بها في بولندا. تحصلت الشركة على شهادة مطابقة الجودة ما يمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية “بكل أريحية” .

وأضاف المصدر أن حصول الشركة الجزائرية-القطرية للصلب على هذه الشهادة والممنوحة من طرف المركز البولوني الوطني للاختبارات والاعتماد “ZETOM”. سيمكنها من تسويق حديد الخرسانة بمختلف مقاساته عبر الأسواق البولندية التي تعتبر أول سوق للشركة في أوروبا الشرقية. وأول خطوة هامة للجزائرية – القطرية للصلب لولوج هذه الأسواق.

شهادة مركز “ZETOM” تمثل “خطوة هامة” نحو تعزيز مكانة منتجات الشركة من خلال اقتحام أسواق عالمية جديدة. وبقدرة تنافسية تجعلها محل ثقة شركاء الشركة في مختلف الأسواق سواء الإقليمية أو الدولية. لافتا إلى أن ذلك “يندرج ضمن تجسيد الخطة الاستراتيجية للدولة الجزائرية لتعزيز الصادرات. في مختلف القطاعات خارج المحروقات وعلى رأسها قطاع الحديد والصلب”، يضيف المصدر.

واعتبر أيضا أن شهادة مطابقة الجودة لتسويق منتجات الشركة الجزائرية-القطرة للصلب في بولونيا “.يعد إنجازا جديدا يعكس التفوق والكفاءة التقنية للشركة الجزائرية – القطرية للصلب في إنتاج حديد الخرسانة. كما تعكس هذه الشهادة على نطاق واسع التزام الشركة بتقديم أجود المنتجات. وأفضل الخدمات وفق أرقى المعايير المعمول بها عالميا.

يذكر أن الشركة الجزائرية – القطرية للصلب ببلارة كانت قد تحصلت شهر فيفري من العام الجاري على شهادة مطابقة منتجات حديد الخرسانة. ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم ما سمح بتسويق منتجات الشركة عبر مختلف الأسواق العالمية على غرار إنجلترا و أستراليا وسنغافورة و إيرلندا وغيرها من الدول التي تعتمد على شهادة المطابقة الخاصة بهذه الهيئة.