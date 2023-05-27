الجزائرية القطرية للصلب.. تخطي 300 مليون دولار من الصادرات في 2023

كشف مدير الاتصال والعلاقات العامة بالشركة الجزائرية القطرية للصلب مولود لوعيل. أن الشركة تستهدف تجاوز 300 مليون دولار من الصادرات خلال العام الجاري 2023. بعد أن حققت السنة الماضية 160 مليون دولار.

وأوضح لوعيل في تصريح لـ”وأج”، أن الجزائرية القطرية للصلب التي تتخذ من جيجل مقرا لها. اعتمدت استراتيجية تسويق جديدة في الاسواق الدولية. سعيا منها لتكون من أكبر المساهمين في التوجه الذي تبنته السلطات العليا للبلاد. والرامي لتنويع الصادرات والخروج من التبعية للمحروقات.

وسجلت الشركة في الثلاثي الأول من 2023 صادرات قيمتها 200 مليون دولار. ما يفوق قيمة الصادرات المحققة في 2022 بأكمله “160 مليون دولار في 2022”. مشيرا إلى أن الشركة تصدر منتجات عالية الجودة نحو الأسواق الأوروبية إفريقيا وآسيا. فيما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية “أبرز زبون للشركة”.

وبخصوص السوق الإفريقية، أوضح أنها تدخل ضمن “الأولويات القصوى” للشركة. لافتا إلى تصدير مؤخرا حوالي 15 ألف طن للسنغال، وكميات أخرى لموريتانيا. فيما تجري الشركة محادثات مع متعاملين من نيجيريا وليبيا.

وتشهد منتجات الجزائرية القطرية للصلب زيادة في الطلب، لكونها من أجود المنتجات عالميا. إضافة إلى الخدمات الممتازة التي توفرها الشركة لعملائها في مختلف أنحاء العالم.

وأشار ذات المصدر، إلى أن حديد الخرسانة ولفائف الحديد يمثلان أهم صادرات الشركة. والتي ستتجه بعد إنتهاء أشغال التوسعة ورفع طاقتها الإنتاجية نحو تصدير منتجات جديدة. معتبرا أن منجم غارا جبيلات سيكون له تأثير كبير على سوق الحديد داخليا وخارجيا. لمساهمته في خفض سعر المادة الأولية وبالتالي خفض سعر الحديد وزيادة تنافسية منتجاتنا في الخارج. وكذا توسيع مجالات تصدير الحديد الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب تحصلت في فيفري الماضي على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم.

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