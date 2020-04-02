الجزائرية القطرية للصلب تدعم جيجل بأجهزة طبية حديثة ومستلزمات الوقاية

بادرت الشركة الجزائرية القطرية للصلب، باتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى دعم القطاع الصحي بولاية جيجل لمواجهة كورونا.

وحسب بيان للشركة، ستمكن هذه التدابير المستعجلة من إمداد مستشفى بشير منتوري بالميلية، والمؤسسة العمومية الاستشفائية مجدوب السعيد بالطاهير، بأجهزة طبية حديثة ومستلزمات الوقاية والتعقيم.

ويأتي ذلك، لفائدة المرضى نزلاء المؤسّستين، وتشجيعا ودعماً للكادر الطبي.

وتندرج هذه المبادرة الإنسانية التضامنية، ضمن الهبّة الوطنية لخدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف العصيب.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق تجسيد قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية وروح التضامن والتكافل، بين مختلف مكونات المجتمع.

وسيتم توزيع هذه المساعدات الطبية في الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع مسؤولي المؤسستين المذكورتين.