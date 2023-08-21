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الجزائرية القطرية للصلب تُصدر نصف مليون طن من منتجاتها خلال 7 أشهر

بقلم نادية بن طاهر
الجزائرية القطرية للصلب تُصدر نصف مليون طن من منتجاتها خلال 7 أشهر
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قال النائب المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب سفيان شايب ستي، أن الشركة قامت بتصدير نصف مليون طن من منتجاتها خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023.

وتوقع ذات المسؤول، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، تصدير ما قيمته 700 ألف طن نهاية السنة. وهو ضعف الأرقام المسجلة السنة الفارطة بما يعادل ما قيمته 100 مليون دولار.

وأكد شايب ستي، حصول الشركة الجزائرية القطرية للصلب على شهادة مطابقة الجودة لحديد الخرسانة من بولونيا. وهو ماسيمكنها من ولوج أسواق أوروبا الشرقية وتوسعة مجال التصدير.

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