الجزائرية بدروح شهلة بطلة العالم في مسابقة الروبوت

احتلت الفتاة الجزائرية والبطلة بدروح شهلة من سطيف المرتبة الأولى عالميا والميدالية الذهبية. في مسابقة الروبوت العالمية بكوريا الجنوبية. بمشاركة 400 متسابق من 17 دولة أهمها روسيا، اندونيسيا ماليزيا وتايلاند .

ويعتبر أولمبياد الروبوت العالميّ منصّة يلتقي فيها الطلبة الشباب من مختلف أنحاء العالم. للمشاركة في مسابقات وتحديات تعليمية تتعلق بالروبوتات. ويهدف هذا الأولمبياد إلى تعزيز مهارات الإبداع وحلّ المشكلات وغيرها من المهارات الشخصيّة.