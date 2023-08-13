الجزائرية بن سنوسي تستعرض قميص الأهلي رفقة فيرمينيو

شاركت لاعبة المنتخب الوطني النسوي، عبلة بن سنوسي، في استعراض القميص الجديد لناديها الأهلي السعودي، رفقة النجم البرازيلي فيرمينيو.

وظهرت نجمة المنتخب الوطني النسوي، عبلة بن سنوسي، في صورة إلى جانب النجم روبيرتو فيرمينيو، مستعرضين القميص الجديد للأهلي.

وتعتبر بن سنوسي، احدى أبرز لاعبات الفريق النسوي لنادي الأهلي السعودي، والتي انضمت إليه الموسم الماضي، قادمة من فريق شباب قسنطينة.

يذكر أن عبلة بن سنوسي، تنشط في نفس الفريق، الذي يمثل ألوانه هذا الموسم النجم الجزائري وقائد الخضر رياض محرز.