الجزائرية بن شاذلي تنتزع الميدالية الذهبية في السباحة

أضافت السباحة الجزائرية جيهان بن شاذلي ميدالية ذهبية جديدة للجزائر اليوم الخميس، بعد الفوز بسباق 200 متر سباحة حرة.

وتألقت بن شاذلي بشكل لافت للانتباه في سباق اليوم أمام عدد من المتسابقين الأقوياء من مختلف البلدان العربية.

كما حازت الجزائرية ليليا ميدوني على الميدالية الفضية بعدما احتلت المرتبة الثانية.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بن شاذلي على تتويجها بالذهب، بعدما باركت لها على الإنجاز الشخصي.

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