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الجزائرية “بوسكاني” الأفضل عربيا في “البادمنتون”

الرياضة
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الجزائرية “بوسكاني” الأفضل عربيا في “البادمنتون”
بقلم إسماعيل عشاش

تحصلت الجزائرية، هالة بوسكاني، على جائزة أفضل لاعبة عربية في رياضة “كرة الريشة الطائرة” والمعروفة بـ”البادمنتون” وهذا للسنة الجارية 2018.

وستُكرم الرياضية الشابة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في حفل سيُقام سهرة هذا الخميس بقاعة الفروسية التابعة لـ”ملعب القاهرة الدولي”.

ونال محمد مصطفى كامل على جائزة أفضل لاعب عربي”، أما أفضل زوجي عربي للسيدات فذهبت لـ”هادية حسني وضحى هاني”.

وذهبت جائزة زوجي الرجال للأُردنيين “بهاء الشنيك ونايف منصور” وحصل الزوجي المكون من “أدهم حاتم وضحى هاني” على الزوجي المختلط.


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