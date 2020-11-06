الجزائرية حسيبة موري.. أول إمرأة إفريقية تشغل منصبا في الإتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية

الوطني
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الجزائرية حسيبة موري.. أول إمرأة إفريقية تشغل منصبا في الإتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية
بقلم فوزية.م

حضيت الجزائرية، حسيبة موري بمنصب في الإتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية، لتكون بذلك أول إمرأة إفريقية تشغل هذا المنصب.

تم إنتخاب الجزائرية حسينة موري نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية للفترة 2020-2024.

الجزائرية التي هي أستاذة في الجيولوجيا بجامعة “جوهانسبوغ” تم مؤخرا تعيينها مؤخرا عضوا في مجلس البرنامج الدولي للعلوم الجيولوجية لمنظمة “اليونسكو”.

حسبة موري تعتبر أيضا عضوا في المجلس الإستشاري للمجلة الجنوب افريقية للعلوم، وهي مجلة علمية جامعية هامة بجنوب افريقيا.

ويعتبر الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية الذي أسس عام 1961، أحد أكبر المنظمات العلمية في العالم.


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