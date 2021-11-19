الجزائرية حياة تطلب الطلاق من أبيدال بسبب خيانته لها مع مواطنتها حمراوي

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن زوجة النجم الدولي الفرنسي إيريك أبيدال، حياة أبيدال طلبت الطلاق بعد اكتشافها خيانته لها.

قرار حياة أبيدال التي تُعتبر من أصول جزائرية جاء عقب اعتراف لاعب فريق برشلونة السابق باقامته علاقة غير شرعية خارج نطاق الزواج.

وقال محامو حياة في بيان رسمي:”بعد أن أعلن الادعاء العام في فرساي مساء الإثنين أن شريحة هاتف لاعبة كرة القدم خيرة حمراوي كانت باسم زوجها إيريك أبيدال، اعترف الأخير بأنه أقام علاقة خارج نطاق الزواج مع حمراوي”.

وتعرضت حمراوي التي تُعتبر أيضا من أصول جزائرية لهجوم من قبل رجلين ملثمين ضربا ساقيها بقضيب حديدي ليلة الرابع من نوفمبر.

واشتبه المحققون في البداية في أن زميلتها ديالو هي من دبر الاعتداء على حمراوي بقصد إصابتها ولعب المزيد من الدقائق مكانها، حيث تلعب الاثنتان في نفس المركز.

قبل أن تنقلب المعطيات ويُشتبه في أن إيريك أبيدال وزوجته حياة يقفان وراء هذا الاعتداء.

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وكشفت صحيفة “ليكيب” عن تفاصيل الإعتداء على اللاعبة ذات الأصول الجزائرية في صفوف باريس سان جيرمان خيرة حمراوي.

وفجر الموقع قنبلة من العيار الثقيل حينما أكّد أن زميلتها في فريق باريس سان جيرمان أميناتا ديالو هي السبب وراء ذلك. حتى تقتنص منصبها الأساسي في فريق الأثرياء.

وقالت أن اللاعبة ديالو متهمة بالإشتراك في عملية الإعتداء عن طريق القيام بإيعاز لمجموعة من الشبان للقيام بذات الخطوة.

كما أكدت الصحيفة الواسعة الانتشار في فرنسا أنه ألقي القبض على ديالو صبيحة اليوم في منزلها بـ “إيفيلين” من قبل المحققين في فرنسا بالضبط في فرساي حسب نفس المصدر.

يذكر، أن حمراوي أكدت في العديد من المناسبات انّها تريد زيارة الجزائر.