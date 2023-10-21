الجزائرية خديجة غلام تبلغ نهائي الألعاب العالمية القتالية

تأهلت المصارعة الجزائرية، خديجة غلام، اليوم السبت، إلى الدور النهائي من البطولة العالمية للرياضات القتالية.

ونجحت المصارعة غلام، في بلوغ الدور النهائي لهذه الألعاب، بعد فوزها في نزال النصف نهائي سيدات، لوزن (-61 كغ). الذي جمعها بالبرازيلية ناتاليا كرستين.

وأنهت البطلة الجزائرية للكراتي، نزال النصف نهائي، لصالحاها بنتيجة (3-4)، على حساب منافستها البرازيلية.

يذكر أن هذه البطولة العالمية للرياضة القتالية 2023، تجري حاليا بمدينة الرياض السعودية.