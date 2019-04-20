الجزائرية سمارة تفوز بلقب ملكة جمال العرب 2019

فن وثقافة
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الجزائرية سمارة تفوز بلقب ملكة جمال العرب 2019
بقلم نادية بن طاهر

فازت ممثلة الجزائر، سمارة يحيى، بلقب ملكة جمال العرب 2019، في أكبر مسابقة عربية، أقيمت بمصر، أمس الجمعة.

وحسب موقع البيان نيوز، المسابقة برئاسة الدكتورة حنان نصر، وأقيمت، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة 16 دولة عربية.

وحصدت الفلسطينية لورين أمسيح، علي لقب الوصيف الأولى، في المسابقة.

أما الوصيف الثانية فكانت من نصيب اللبنانية مريم كمون، والوصيفة الثالثه للمغربية نبيلة عقيلي، والرابعة لليمنية نرمين الجعفري.

وحصلت المصرية، يمنى سعيد، على لقب الفتاة المثالية، بينما حصلت ملكة جمال العرب عراق شمس حميد، علي لقب “ميس موديل”.


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