الجزائرية سمارة وجه خير على حارس الفراعنة أبو جبل

قال والد حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، أن زوجة ابنه ملكة جمال العرب الجزائرية الأميرة سمارة كانت فأل خير عليه. وتزوح حارس الفراعنة من الجزائرية سمارة يحي في شهر أفريل الماضي، في حفل عائلي.

وتألق الحارس أبو جبل في كان الكامرون وقاد منتخب الفراعنة الى الدور النهائي، بالاخص في مباراة نصف النهائي امام المنتخب الكامروني بتصديه لركلتي جزاء.

وصنع الحدث، بزجاجة الانتصار بحيث دون اسماء منفذي ركلات الجزاء لمنتخب الكامرون على قارورة الماء الخاصة به، وقام بمراجعتها قبل كل ركلة جزاء.

وتحول أبو جبل من حارس احتياطي في منتخب الفراعنة، إلى أساسي بعد اصابة الحارس الشناوي، وتألق حارس الزمالك بشكل ملفت

أبوجبل وحد الجزائريين والمصريين.. “نسيبنا”

كما قال خالد الغندرو لاعب المنتخب المصري سابقا، أن أبو جبل وحد الجزائريين والمصريين، على اعتبار أنه متزوج من فتاة جزائرية.

وقال الغدور خلال اتصال جمعه بوالد أبو جبل على قناة الزمالك، أن الجزائريين خرجوا للاحتفال بفوز وتأهل المنتخب المصري، احتفالا بأبو جبل المتزوج من جزائرية.

ورغم خروج المنتحب الوطني، من الدور الأول لكأس أمم افريقيا بالكامرون، إلا أن الجزائريون لا يزالون يتابعون باهتمام كبير مباريات “الكان” ويناصر أغلبهم الفراعنة.

ما حقيقة طلاق أبوجبل من الأميرة سمارة.. ؟

وتضاربت الأخبار حول حقيقة طلاق حارس منتخب مصر من ملكة الجمال الجزائرية، ورغم أن الطرفان لم يأكدا أو ينفيا هذه الأخبار.

إلا أن العديد من وسائل الإعلام تداولت الخبر باعتمادها على إلغاء أبوجبل متابعته لسمارة على مواقع التواصل الاجتماعي وحذف جميع صوره معها.

وهي فعلت نفس الشي، الأمر الذي فسره العديدون أنها انفصلا، وخلال تصفحنا لصحفتي أبوجبل والأميرة سمارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظنا خلوها من صورهما مع بعض.

بحيث توجد صورة واحدة فقط في حساب أبو جبل بتويتر خلال تهنئته لسمارة بعيد ميلادها. بينما تخلو صفحاتها من أي صورة لها معه.

في المقابل هنأت الأميرة سمارة المنتخب والشعب المصري بالتأهل إلى الدور النهائي على حساب المنتخب الكامروني.

ونشرت على خاصية ستوري صورة للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وكتبت :”الحمد لله مبروك شعب مصر”، ما غذى أخبار طلاقها من أبو جبل.

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