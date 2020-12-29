الجزائرية سهى زيد تُتوج بلقب وصيفة ملكة جمال العرب 2020

توجت الجزائرية سهى زيد، والتي تنحدر من ولاية قسنطينة، بلقب الوصيفة الثالثة لملكة جمال العرب، الذي فازت به المغربية إلهام بالخفي.

وأقيم حفل التتويج، أمس الإثنين، في ختام مهرجان السياحة العربية برئاسة الدكتورة حنان نصر رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب.

وفازت باللقب المغربية إلهام بالمخفى، بينما حصلت المصرية نورهان أحمد على لقب وصيفة أولى، وأحلام سويدي وصيفة ثانية.

أما لقب الوصيفة الثالثة فكان من نصيب إبنة مدينة الجسور المعلقة، الجزائرية سهى زيد.

بينما حصلت العراقية، مريم أحمد، على لقب الوصيفة الرابعة.

وقد تم تقديم خاتم من الماس لملكة جمال العرب، والتى حصلت أيضا على بروش من الذهب.