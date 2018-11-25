الجزائرية سيليا خشني تحتل المرتبة الثالثة في برنامج نجوم العلوم

احتلت الجزائرية، سيليا خشني، المرتبة الثالثة في نهائيات البرنامج العلمي نجوم العلوم.

وقالت خشني، على حسابها بفيسبوك، ” الحمد لله، قد ختمنا اليوم مغامرتنا في نجوم العلوم بالمرتبة الثالثة بفارق نقطيتين عن الأول.”

وأشارت أنها كانت أكثر المتأهلين ترشحا للقب، ومشروعها كان منافس على المركزين الأولين، وكانت الأولى في مجموعتها بتقييم نفس اللجنة.

والثانية في نصف نهائي، وأحسن تقييم سوق في الموسم العاشر، مشيرة أن الجمهور القوي كان متميز والاحصائيات كلها تشير أنه كان أقوى جمهور.

كما أعلنت أنها ستنقل مشروعها للسوق في القريب العاجل، للإشارة تصل سيليا خشني ظهر الغد الإثنين إلى الجزائر.