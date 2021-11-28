الجزائرية “صونيا بلعاطل” تحرز المرتبة الرابعة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن

تمكنت الجزائرية صونيا بلعاطل، من افتكاك المرتبة الرابعة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، في طبعتها الخامسة.

واحتلت القارئة الجزائرية بلعاطل، التي تنحدر من ولاية سطيف، المرتبة الرابعة في حفظ القرآن الكريم. وذلك بحسب النتائج التي أعلنت عنها أمس السبت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الخامسة، والتي عرفت مشاركة 50 دولة.

سنة 2017.. صونيا تحرز المرتبة الثالثة في فعاليات الأسبوع الوطني لحفظ القرآن الكريم

وسبق لحافظة القرآن الكريم صونيا، أن شاركت في 2017 في فعاليات الأسبوع الوطني لحفظ القرآن الكريم بالجزائر في طبعته ال19. أين أحرزت حينها المرتبة الثالثة في فئة أقل من 25 سنة.

كما أحرزت خلال نفس السنة، على المرتبة الثانية في حفظ القرآن الكريم مع التجويد وحسن الأداء في المسابقة الهاشمية الدولية (الأردن) ال12 لحفظ القرآن الكريم وتلاوته.

يشار إلى أن المراتب الأولى في مسابقة الدولية للإمارات للقرآن الكريم. والتي كانت قد انطلقت في 20 نوفمبر الجاري، عادت لمتسابقات من دول مصر وأمريكا وكينيا على التوالي.

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أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، على إفتتاح الطبعة الـ23 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.

وتنظم هذه التظاهرة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد بلمهدي، على أنه من واجبنا المقدس التعاون بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع وسائر المواطنين في خدمة الوطن. وكذا العمل على ترقيته وإزدهاره خاصة مع التحديات والمؤامرات التي تستهدف بلادنا في الآونة الأخيرة.

وحث الوزير،على ايثار المصلحة الوطنية العامة على المصلحة الشخصية الضيقة، مؤكدا أن الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيئ.

وشدد الوزير على ضرورة الوقاية من العوامل والأسباب التي تضعف الروح الوطنية وتتسبب في الفرقة والتنازع بين أفراد الوطن الواحد.

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