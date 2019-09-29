الجزائرية عايدة تبدع في ظهورها الأول ببرنامج “the voice”وتبهر لجنة التحكيم

أبدعت الفنانة الجزائرية عايدة أولمو، في ظهورها الأول ببرنامج المواهب العربية “the voice”، في مرحلة “الصوت وبس”، واستطاعت المرور للمرحلة المقبلة.

وأدت الفنانة الجزائرية أغنية باللغة الأجنبية، بكل مهارة وثقة، وأظهرت قوة صوتها، مما نال إعجاب حكام البرنامج، والذين أشادوا بإطلالتها المميزة.

واختارت عايدة أولمو، الإنضمام لفريق النجمة الإماراتية أحلام، وبدت جد سعيدة بظهورها الأول أمام جمهور “the voice”.

وأعجب نجوم البرنامج كثيرا بإبنة بجاية، وطلب منها راغب علامة، أن تغني التراث الأمازيغي.

ومن جهتها، بدت أحلام جد سعيدة بضم عايدة لفريقها، وأكدت أنها ستدخل معها بقوة في المنافسة، كونها تحب التراث الجزائري.

والفنانة الجزائرية عايدة، تحسن الغناء باللغة الأجنبية والعربية والأمازيغية، لذلك يتوقع المتابعون أن تتألق في هذا الموسم من “the voice”.