الجزائرية عليدة تدخل تاريخ كرة الطائرة النسائية الجزائرية

دخلت اللاعبة الجزائرية بنور عليدة تاريخ كرة الطائرة النسائية الجزائرية بعد توقيع أوب عقد احترافي مع نادي فاندوفر نانسي الفرنسي.

ويعتبر احتراف بنور عليدة أول خطوة تاريخية للكرة النسائية في الجزائرية، التي كانت تعاني في صمت من نقص مستوى البطولة الوطنية.

و تعتبر بنور عليدة من مواليد 8 مارس 2007، حيث تعتبر من أصغر اللاعبات الجزائريات.

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