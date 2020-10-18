الجزائرية فريال بوعكاز.. أول امرأة في فرنسا تتحصل على دبلوم القرصنة الأخلاقية

تحصلت الجزائرية فريال بوعكاز على لقب لم يتم منحه أبدًا لامرأة في فرنسا، وهو دبلوم بالقرصنة الأخلاقية.

ونقلاً عن صحيفة Les Echos الفرنسية، ستكون الجزائرية فريال بوعكاز قادرة على تدريب مهندسين في المستقبل.

بالإضافة إلى هذا، تعمل الجزائرية فريال والبالغة 31 سنة، في مجال الأمن السيبراني، والتشفير وأمن البنية التحتية والخوارزمية.

وتعتبر فريال واحدة من 11٪ من النساء النادرات في فرنسا اللواتي اخترن مهن الأمن السيبراني التي غزاها الرجال.

وولدت الباحثة الجزائرية في ولاية عنابة، وتخرجت من جامعة بجاية، ثم سافرت الى فرنسا.

وحصلت فريال على درجة الدكتوراه في عام 2016، ثم انتقلت إلى فرنسا للشروع في العديد من المشاريع البحثية لتصبح مدرسة.

وشاركت الباحثة الشابة لاحقًا في مشروع SUIDIA (المراقبة عن بُعد لسكري الحمل) الذي نشأ عن تعاون بين Lab-STICC و CHRU دي بريست.

بعد ذلك ، قامت فريال بمهام التدريس والبحث لمدة عامين داخل المدرسة العليا للإلكترونيات وتطبيقاتها (ENSEA ، Cergy).

قبل أن تشغل منصب مدرس ومنسق تعليمي في ITESCIA ، وهي مدرسة تابعة لغرفة التجارة والصناعة في فرنسا.