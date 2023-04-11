الجزائرية كوثر عظيمي تحصد جائزة جائزة مونتلوك للمقاومة والحرية 2023

فازت الكاتبة الجزائرية كوثر عظيمي بجائزة Montluc Resistance and Freedom 2023. عن روايتها Au vent mal التي نشرتها Editions du Seuil.

وتم تكريم الفائزة البالغة من العمر 30 عامًا عن روايتها “Au vent mal” التي نشرتها Editions du Seuil.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار كوثر أديمي مع أربعة متسابقين آخرينوهم كزافييه لو كليرك عن روايته “Un Homme sans titre”. ومؤلف “Mairesse pour Consolée” Béata Umubyeyi. وكذلك إيميليان مالفاتو عن عملها الأدبي “العقيد لا ينام”. وعبد العزيز بركة ساكن مؤلف “أميرة زنجبار”.

وأقيم حفل توزيع الجوائز يوم الجمعة في مدينة ليون الفرنسية. جائزة مونتلوك هي جائزة أدبية للإبداع الفني الذي يكافئ الأعمال ، والإنتاج المرئي والسمعي البصري .أو المبادرات المحددة التي تعزز التحليل والتفكير وإعادة تقييم قيم المقاومة والحرية والترويج لموضوعها.