الجزائرية للحوم الحمراء: أضاحي العيد ابتداء من 3.2 مليون

تشرع الشركة الجزائرية للحوم الحمراء (ALVIAR) ابتداء من يوم غد الأحد في بيع اضحية عيد الاضحى على المستوى الوطني. بأسعار محددة تتراوح بين 32 و 60 الف دج.

وأوضح مدير الدراسات والتنمية على مستوى الشركة، المكلف بالإعلام، زياني علي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. أن عملية بيع كباش عيد الأضحى ستنطلق على مستوى مستودعات الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ابتداء من يوم غد الاحد. إلى غاية عشية عيد الأضحى على المستوى الوطني وبأسعار تتراوح بين 32 و60 ألف دج.

وتم تحديد 6 نقاط للبيع، بكل من بئر توتة في الجزائر العاصمة، والبوني في عنابة، والسانية بوهران. ونقطتين بولاية بجاية وبمزرعة سي عنتر بولاية لمدية. وأكد ممثل الشركة انه تم استقبال ازيد من 2000 رأس بمقرها المخصص للبيع بمنطقة بابا علي بلدية بئر توتة.

وقال إن عملية التموين متواصلة من مقراتها الخاصة بتسمين الماشية خاصة من المزرعة الرئيسية الواقعة في ولاية الجلفة. مع امكانية اللجوء الى اقتناء مواشى من المواليين إذا اقتضت الضرورة مع الصرامة في المراقبة البيطرية رأسا برأس.

وفيما يتعلق بصحة المواشي المسوقة، أكد ممثل الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ان العملية متحكم فيها. وكل الماشية المسوقة خالية من الأمراض. وما يؤكد ذلك الشهادة البيطرية التي تسلمها المصالح البيطرية للولاية. والتي ترافق تنقل القطيع، وتعد هذه الشهادة وثيقة رسمية لعبور الماشية وبدونها لا يسمح تنقلها من ولاية إلى أخرى”.

وأشار انه بإمكان الشاري ترك الأضحية في الإسطبلات المخصص لذلك التابعة للشركة إلى ليلة العيد مع إضافة مبلغ (500 دج). كما ذكر ان الشركة تقدم خدمة الذبح “مجانا” للراغبين في ذلك. مع توفير المراقبة البيطرية قبل وبعد الذبح. وفي حالة التأكد من عدم سلامة أحشاء الأضحية بأمر البيطري بمنع تسليمها وترمي بطريقة آمنة.