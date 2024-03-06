الجزائرية للطرق السريعة: إستمرار الخدمات بالطريق السيّار في رمضان

أعلنت الجزائرية للطرق السريعة عن ضمان استمرارية خدماتها عبر كامل مقاطع الطريق السيار. بنظام المناوبة 24سا/24سا خلال شهر رمضان الفضيل.

وحسب بيان الجزائرية للطرق السريعة، أفادت أن مستعملي الطريق السريع و بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، فإن كل أعوان دورياتها وجميع مصالها للتدخل و الصيانة. ستكون مسخرة عبر كامل مقاطع الطريق السيار طيلة أيام الشهر المبارك.

كما أنها ستضمن إستمرارية خدماتها بنظام المناوبة 24سا/24سا. من أجل مرافقتهم و ضمان أمنهم و سلامتهم أثناء تنقلاتهم. بالتعاون و التنسيق مع باقي المتدخلين بالطريق السيّار. شركائها مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية.

كما أكدت المؤسسة على تواصل آداء محطات الخدمات، التي يشرف على إستغلالها شريكها “نفطال”. لخدماتها الضرورية، لاسيما التزوّد بالوقود بشكل مستمر.

من جهة أخرى، حذّرت الجزائرية للطرق السريعة مستعملي الطريق السيّار من ”التعرض لظاهرة التعب و النعاس. و التي تتسبب في حوادث خطيرة. داعية إياهم إلى تجنب السياقة لفترات طويلة اثناء الصيام والتوقف على مستوى محطات الخدمات او فضاءات الراحة لأخد قسط من الراحة”، يضيف البيان.