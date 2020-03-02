الجزائرية للطرق السريعة تنفي خبر غلق نفق الجباحية يوم الأربعاء

نفت الجزائرية للطرق السريعة خبر غلق نفق الجباحية بولاية البويرة يوم الأربعاء المقبل.

وأفادت المؤسسة بأن المعلومة التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي بغلق النفق لمدة ثلاثة أيام، لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الشركة أن الأشغال ستكون فقط خارج النفق خلال الفترة الليلية من يوم الأربعاء، والتي ستخص ربط الأرضية القديمة بالجديدة.

وأوضح ذات المصدر أنه سيتم غلق مسلك واحد من الطريق باتجاه البويرة، وبالتالي لن يعيق ذلك حركة السير ليلا.

أما بخصوص النهار فأكدت الشركة أنه لن تكون هناك أشغال حفاظا على راحة مستعملي الطريق.