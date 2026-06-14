الجزائرية للطرق السيارة: الطريق السيار على مستوى بني مراد باتجاه بوفاريك ما يزال مغلقا

أفادت الجزائرية للطرق السيارة أن الطريق السيار على مستوى بني مراد باتجاه بوفاريك ما يزال مغلقًا، وذلك على خلفية حادث اصطدام تسلسلي وقع مساء اليوم.

وأوضحت ذات الهيئة أن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور، حيث تدخل أعوان الدورية التابعون للجزائرية للطرق السيارة من أجل تأمين موقع الحادث وضمان سلامة مستعملي الطريق.

كما أشارت إلى أن الفرق المختصة تعمل حاليًا على تنظيم حركة السير، بالتزامن مع مواصلة عمليات رفع المركبات المتضررة وإزالة آثار الحادث، تمهيدًا لإعادة فتح الطريق في أقرب الآجال.