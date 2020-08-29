الجزائرية للطرق السيارة: تضييق حركة السير بتسالة المرجة بداية من يوم غد

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، بتعديل وتضييق حركة السير على مستوى مقطع “تسالة المرجة” إلى رواقين فقط بسب الأشغال التي تنطلق غدا الأحد عبر المحور الرابط بين الجزائر والبليدة.

وأوضح بيان للشركة أن مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر ستباشر أشغال إنهاء تهيئة الجسر العلوي “تسالة المرجة” العابر فوق الطريق السيار بمقتضى قرار من والي ولاية الجزائر تحت رقم 6331 الذي يمنح رخصة الأشغال، ابتداء من يوم الأحد 30 أوت 2020 صباحا إلى غاية يوم الخميس 03 سبتمبر 2020.

وتندرج هذه الأشغال في إطار مشروع إنجاز الطريق الذي سيربط الطريق الوطني رقم 01 بتسالة المرجة ببئر توتة بالطريق الوطني رقم 67 بزرالدة.

وستقوم شركة الإنجاز بتضييق مسالك الطريق بمقطع الطريق السيار “تسالة المرجة” على طول 600 متر خلال فترة الأشغال دون منع المرور وتبقي فقط على رواقين مفتوحين لحركة السير.

وحسب البيان سيتم برمجة حركة السير في الاتجاهين بالتداول، بحيث سيتم تضييق حركة السير في اتجاه الجزائر نحو البليدة يومي الأحد والاثنين، في حين سيتم تضييق حركة السير في اتجاه البليدة نحو الجزائر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وسيعاد فتح الطريق كليا كل يوم بعد الانتهاء جزئيا من الأشغال ليعاود غلقه اليوم الموالي وفق المخطط المحدد إلى غاية انتهاء الأشغال.