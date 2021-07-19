الجزائرية للطرق السيارة تُجند مصالحها لضمان الخدمة أيام العيد

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، عن استمرار تقديم خدماتها لمستعملي الطريق السيار خلال عيد الأضحى المبارك طيلة 5 أيام.

وجاء في بيان للمؤسسة، إن مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة ستبقى مجندة لضمان استمرارية الخدمة طيلة أيام العيد الممتدة من يوم الثلاثاء الى غاية يوم السبت على سائر شبكة الطرق السيارة.

وأضاف البيان، إن فرق الدوريات، ستكثف من تواجدها عبر كل مقاطع الطريق السيار، لتقديم الدعم والمرافقة الضرورية لمستعملي الطريق السيار.

كما سيتم تجنيد فرق الصيانة طيلة أيام العيد تحسبا لأي طارئ.

وأشارت ذات الهيئة، إلى إن محطات الخدمات وفضاءات الراحة ستبقى مفتوحة لتمكين السائقين من كل الخدمات وبالخصوص أخذ قسط من الراحة.