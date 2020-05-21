الجزائرية للطرق السيارة جاهزة للخدمة أيام العيد لفائدة أصحاب رخص التنقل

كشفت الجزائرية للطرق السيارة، اليوم الخميس، جاهزيتها للخدمة طيلة أيام عيد الفطر لفائدة أصحاب رخص التنقل.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “تبقى فرق دوريات الطريق السيّار ومصالح التدخل والصيانة للمؤسسة، مجندة خلال يومي عيد الفطر المبارك، بما فيها ساعات الحجر الصحي، على طول مسار شبكة الطرق السيّارة في شكل مداومات لتقديم المساعدة للمواطنين الذين لديهم رخصة التنقل”.

وأضافت المؤسسة، بأن شبكة محطات الخدمات وفضاءات الراحة للطريق السيار ستبقى مفتوحة، لتمكين السائقين من أخذ قسط من الراحة وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

وأكدت ذات الهيئة، التزام أعوانها بالقواعد والإجراءات الصحية اللازمة.

كما دعت المؤسسة مستعملي الطريق السيّار، إلى احترام إجراءات الوقاية الضرورية ولا سيما الزامية ارتداء الكمامات عند تعاملهم مع الأعوان.