الجزائرية للطرق السيارة: مصالح الإستغلال وفرق الصيانة مجنّدة يومي العيد

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، أن جميع مصالحها المكلفة بالاستغلال والصيانة للطريق السيّار مجندة لضمان استمرارية الخدمة يومي العيد.

وأضافت الجزائرية للطرق السيّارة في بيان لها أمس، أنها تهدف إلى ضمان شروط السلامة والأمن لتنقلات مستخدمي الطريق السيار.

كما أن فرق الدوريات والصيانة، مجندة لتقديم الدعم والمرافقة الضرورية، تحسبا لأي طارىء أو حادث.

وأكدت المؤسسة، أن شبكة محطات الخدمات وفضاءات الراحة على طول الطريق السيّار ستبقى مفتوحة لتقديم الخدمات الضرورية للسائقين ومرافقيهم وتمكينهم من اخذ قسط من الراحة لتفادي أي حوادث.

من جهتها دعت الجزائرية للطرق السيارة، كافة مرتادي الطريق السيّار إلى احترام القواعد والاجراءات الصحية اللازمة.