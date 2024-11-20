الجزائرية للطرق السيّارة تُحذّر مستعملي هذا الطريق

أعلنت الجزائرية للطرق السيّارة اليوم الأربعاء، عن تنظيم أشغال صيانة دورية في الطريق السيار.

وأضافت المؤسسة أن مصالح الصيانة لموقع البويرة باشرت أشغال استبدال اللافتات المرورية المتضررة و تركيب أخرى جديدة، على مستوى أحنيف-ولاية البويرة نحو قسنطينة.

وأشارت إلى أن أعوان الدورية يعملون على تأمين منطقة الأشغال وحركة السير حاليا انسيابية.

كما دعت المؤسسة مستعملي الطريق الانتباه عند الاقتراب من منطقة الأشغال وتخفيض السرعة.