الجزائرية للطرق السيّارة مجندة لضمان استمرارية الخدمة أيام العيد

أكدت الجزائرية للطرق السيّارة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن مصالح الاستغلال والصيانة التابعة لها مجندة عبر كامل شبكة الطرق السيّارة لضمان استمرارية الخدمة وتوفير أفضل ظروف السلامة. لمستعملي الطريق خلال عيد الأضحى.

وأوضحت الوكالة، أنها سخّرت مختلف وحدات التدخل، “لاسيما فرق الدوريات والصيانة، التي ستعمل على مدار الساعة (24 سا / 24)، تحسبا لأي طارئ. وضمانا للتدخل السريع وتقديم الدعم والمرافقة الضرورية لمستعملي الطريق السيّار.

كما دعت الجزائرية للطرق السيارة كافة مستعملي الطريق السيار إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحيطة والحذر، مع احترام السرعة القانونية. لافتة الى أهمية أخذ قسط من الراحة وتفادي السياقة في حالة التعب أو الإرهاق بالنسبة للسائقين الذين يقطعون مسافات طويلة. حفاظا على سلامتهم وسلامة باقي مستعملي الطريق.

