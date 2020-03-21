الجزائرية للمياة تتخذ إجراءات طارئة لمواجهة كورونا

جندت مؤسسة الجزائرية للمياه كل امكانياتها البشرية والمادية لمحاربة تفشي فيروس الكورونا ولتكفل أمثل بالمواطنين.

وقالت المؤسسة في بيان لها أنها تعمل جاهدة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب دون انقطاع عبر كل وحداتها بمختلف مناطق الوطن

وضعت المؤسسة نظام فعال لمواجهة أي طارئ بإمكانه أن يسبب تذبذب في عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب.

كما عملت المؤسسة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية بشكل منتظم في مجال التموين بالماء الشروب خاصة من حيث الكم والنوع وضمان مخزون كافي لأكثر من 6 أشهر من مواد معالجة المياه.

كما تم تدعيم وسائل التموين بالمياه الصالحة للشرب من خلال الصهاريج المتنقلة عند الضرورة.

وضمان التنسيق مع مصالح شركة سونلغاز في حال وقوع انقطاع في التموين ناجم عن عطب كهربائي مع توفير مولدات كهربائية اضافية.

وضع فرق التدخل والصيانة في حالة تأهب لتصليح أي خلل والاستجابة السريعة لجميع انشغالات المواطنين.

وتم ايضا التعقيم الضروري والدوري لكل التجهيزات والمنشأة وعلى مستوى الوكالات التجارية خاصة التي يكون فيها التواصل بشكل مباشر مع الزبائن مع تدعيمها بكل وسائل الحماية.

تأجيل ظرفيا عملية قطع التموين عن المتخلفين في تسديد فواتير المياه الى اشعار أخر.