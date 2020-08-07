الجزائرية للمياه:”تضرر 4 قنوات رئيسية لتوزيع المياه عبر 10 بلديات جراء الهزّة الأرضية”

كشف المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه لوحدة ميلة، اليوم الجمعة، عن تضرر 4 قنوات رئيسية لتوزيع المياه عبر 10 بلديات جراء الهزّة الأرضية التي ضرب الولاية بشدّة 4.9 درجة.

وحسب بيان المؤسسة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فإن وحدتها قامت بخرجة فورية ميدانية لمعاينة وتفقد وضعية شبكة المنشآت المائية وشبكة الإنتاج وتوزيع المياه بالمنطقة.

وقد تم تسجيل تأثر الرواق رقم واحد الذي يزوّد 10 بلديات بالماء الشروب وهي: ميلة، قرارم قوقا، سيدي مروان، الزغاية، واد النجى، أحمد راشدي، رواشد، فرجيوة، تيبرقايت، وبني قشة (شمال المدينة).

وأوضح بيان المؤسسة بأن هذا الرواق عرف عدة تسربات على مستوى 4 قنوات رئيسية لتوزيع الماء الشروب، كما تأثرت القنوات الخاصة بملء الخزان 3000X2 متر مكعّب الواقع بحي “الخربة” ببلدية ميلة.

كما أشارت الجزائرية للمياه إلى أن كل طواقمها التقنية والإدارية مجندة في الميدان وتم تدعيم الفرق بفرقتي من وحدة جيجل ومؤسسة “سياكو” من مختصين وأيضا تدعيما لوجيستيكيا من أجل إصلاح الأعطاب في ظرف وجيز.