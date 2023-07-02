الجزائرية للمياه: إصلاح أزيد من 350 ألف تسرب مائي السنة الفارطة

قامت الشركة الجزائرية للمياه بإصلاح أكثر من 350 ألف تسرب مائي خلال السنة الماضية 2022. في إطار برنامجها الرامي إلى المحافظة على المورد المائي وحمايته من الهدر.

وقالت مديرة مراقبة الجودة والضبط بالشركة الجزائرية للمياه، راضية دحماني، في عرض قدمته خلال أشغال الملتقى الوطني للمياه والتلوث والبيئة المنظم من طرف جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. أن الجزائرية للمياه اتخذت من إصلاح التسربات أولوية لها من أجل التصدي لأزمة ندرة الموارد المائية وحمايتها من الهدر والإستنزاف. حيث قامت بإصلاح أكثر من 350 ألف تسرب مائي في 2022.

ولضمان مراقبة جودة المياه المنتجة والموزعة، قامت الشركة خلال العام الماضي بإجراء أكثر من 3 ملايين إختبار للكلور. بهدف الاطلاع على مستوى تركيز هذه المادة في المياه المعالجة وضمان فعالية تعقيمها. كما قامت بأكثر من 316 ألف تحليل بكتريولوجي من أجل مراقبة الكائنات الحية الدقيقة المحتملة في المياه. بالإضافة كذلك إلى إجراء أكثر من 333 ألف تحليل فيزيكو-كيميائي لمراقبة خصائص المياه المعالجة. كدرجة الحموضة وتركيز المعادن والعناصر الكيميائية الأخرى.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيف وتعقيم أكثر من 7192 منشأة تخزين حفاظا على نظافتها وسلامتها. وضمان عدم تلوث المياه خلال عملية التخزين والتوزيع. التي أشارت إلى مشاركة أكثر من 970 خبير مؤهل في عمليات معالجة المياه ومراقبة جودتها.

كما تعتمد الجزائرية للمياه على شبكة من المخابر لضمان نوعية جيدة للمياه تتكون من 86 مختبرا لعمليات المعالجة المتواجدة بمحطات معالجة المياه والتي يفوق عددها 106 محطة. و44 مختبرا وطنيا موزعة عبر مختلف ولايات البلاد. إضافة الى مختبر مركزي مجهز بأحدث التقنيات ذات المعايير الدولية لإجراء تحاليل محددة.

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