الجزائرية للمياه البليدة تكشف سبب تذبذب توزيع المياه

كشفت الجزائرية للمياه وحدة البليدة، اليوم السبت، عن أسباب تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب في أحياء الجهة الغربية لبلدية البليدة.

ويتعلق الأمر بكل من أحياء بونعامة الجيلالي، 200 مسكن، شريف شلابي، باب الزاوية، بوشميت، شارع فلسطين، لارماف، سيدي براهيم.

بالإضافة إلى أحياء 13 ماي، زعبانة، نعيمي، تلمساني، حي التخطيط، عبودي، 198 مسكن، حي الموز، 680 مسكن، عبد المومن، حي مولود.

وقالت إن السبب يرجع لنقص منسوب المياه المحولة من محطة الضخ رقم 3( مزفران) نحو محطتي الضخ بني تامو ومرمان.

وتم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي بمحطة الضخ مرمان يوم امس من 13:20 الى 15:15 والذي تزامن مع فترة ملء الخزانات.