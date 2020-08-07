الجزائرية للمياه تخصص 20 شاحنة صهريج لتزويد المتضررين من زلزال ميلة بالماء

خصصت المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه 20 شاحنة صهريج متنقلة لتزويد المواطنين المتضررين من زلزال ميلة بالماء الشروب.

وقالت المؤسسة في بيان لها : في اطار تزويد المواطنين بولاية ميلة المتضررين بالماء الشروب جراء الزلزال الذي ضرب الولاية صبيحة اليوم، وضعت مؤسسة الجزائرية للمياه مخططا استعجاليا من أجل توفير الماء الشروب عبر صهاريج المياه، من خلال تدعيم وحدة الجزائرية للمياه لميلة بالشاحنات الصهاريج لوحدات الجزائرية للمياه المتواجدة بالقرب من ولاية ميلة وكذا من مؤسسة “سياكو”.

حيث خصصت 20 شاحنة صهريج متنقلة ستقوم بدوريات ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يوم الغد.

ووضغت الجزائرية للمياه وحدة ميلة الرقم الاخضر 1593 والرقمين هاتفيين 031473737 031473838 في خدمة المواطنين للتواصل معها.