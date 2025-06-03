الجزائرية للمياه.. تخصيص 7 ملايين متر مكعب من المياه صبيحة العيد

كشف صلاح الدين شريط المدير المركزي للزبائن والاتصال بالجزائرية للمياه، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم ملء الخزانات الخاصة بالمياه، وتخزين 7 مليون متر مكعب من المياه من أجل توزيعها صبيحة عيد الأضحى المبارك بداية من الساعة السادسة صباحاً.

وقال شريط، خلال ندوة صُحفية تم تنظيمها بمقر الجزائرية للمياه حول تحضيراتها لعيد الأضحى المبارك. أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات الاستباقية تحسبا لهذه المناسبة الدينية المقدسة، اين سيتم ضمان التشغيل المستمر 24 ساعة. للآبار ومحطات معالجة المياه، بالأضافة إلى الملء التدريجي لجميع الخزانات للتوزيع مع إصلاح جميع التسربات.

كما أشار ذات المتحدث، أنه سيتم تقسيم شبكات التوزيع وحشد شاحنات لتوزيع المياه عبر الأحياء. مضيفا أنه تم تخصيص فرق تدخل للمناوبة تعمل بنظام 8/3 وتخصيص فرق صيانة متنقلة للتدخلات الطارئة.

وبخصوص طاقة انتاج الجزائرية المياه، أكد المدير المركزي للزبائن والاتصال بالجزائرية للمياه، أنها تقدر بـ 6 ملايين متر مكعب.

وفي سياق حديثه، أكد ذات المتحدث أنه تم إعداد خطة وطنية وتحديد النقاط الحساسة والاحياء ذات الاولوية. بالإضافة إلى تجنيد 500 شاحنة محملة بمختلف الصهاريج من أجل التدخل في الأحياء خاصة للعائلات القاطنة في الطوابق العليا والتي تقوم بنحر أضاحيها في الشارع من أجل تنظيف الشارع ومساعدة المواطنين.

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