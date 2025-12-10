الجزائرية للمياه تدعو إلى تسديد الفواتير

وجهت الجزائرية للمياه نداء إلى جميع الزبائن من أجل تسديد فواتير الاستهلاك في آجالها القانونية. وتصفية جميع ديونها المتراكمة.

وأشارت الجزائرية للمياه إلى أن تسديد الفاتورة ليس إجراء إداريا فقط “بل هو مساهمة مباشرة وفعالة في تحسين الخدمة العمومية وضمان ديمومتها”. ويسمح للمؤسسة بصيانة الشبكات والتجهيزات بصفة منتظمة. ضمان إنتاج وتوزيع الماء الشروب في ظروف أفضل. التدخل السريع لإصلاح الأعطال والتسربات. تطوير الخدمات الرقمية وتقريب المؤسسة من المواطن.

كما أضافت المؤسسة أن تسديد الفواتير المتراكمة يجنب الوقوع في الإجراءات القانونية. التي يخولها القانون للمؤسسة في حالة عدم الدفع. مثل قطع التموين والمتابعات القضائية. وهي إجراءات -تقول- لا تفضّل الجزائرية للمياه اللجوء إليها لما تسببه من إزعاج للطرفين.

ولتسهيل عملية الدفع، وضعت الجزائرية للمياه بين أيدي الزبائن عدة وسائل دفع مرنة ومتاحة

الوكالات التجارية عبر كامل الولايات

الدفع الإلكتروني عبر بوابة الجزائرية للمياه والقرية

وعبر تطبيق “بريدي موب”

الدفع بالبطاقة الذهبية EDAHABIA أو البطاقة البنكية CIB

مكاتب البريد

الجزائرية للمياه

تطبيق بريدي

كما يمكن الاستفادة من تسهيلات في الدفع ودراسة وضعياتهم حالة بحالة. وفق عدد الفواتير غير المسددة وحجم الدين.

