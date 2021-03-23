الجزائرية للمياه تطلق برنامجا وطنيا لمكافحة تبذير المياه

أعلنت الجزائرية للمياه عن إطلاق برنامج وطني باسم إقتصاد مياه 2021، يهدف إلى مكافحة جميع أشكال تبذير المياه.

وحسبما نقلته “وأج”، فإن إقتصاد مياه 2021، هو برنامج وطني يهدف إلى مكافحة كل أشكال تبذير المياه.

من خلال تجنيد الجمعيات و لجان الأحياء و وسائل الإعلام المحلية والسلطات المحلية، والشركاء والمتعاونين مع الجزائرية للمياه.

وأضاف المصدر، أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث دعائم كبرى من أجل العمل بفعالية و جماعيا، على مكافحة تبذير المياه.

حيث تتمثل الأولى في القيمة الإقتصادية التي تعطي معنى للاتصال، علما ان اقتصاد كل قطرة ماء يمثل إقتصادا للمال.

أما الدعائم الأخيرة، فتخص قيمة المواطنة، بالنظر إلى طبيعة المياه الذي هو ملك مشترك يجب الحفاظ عليه.

وذلك حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على كمية كافية من هذه المورد الثمين.