الجزائرية للمياه تنشر مخطط تزويد المواطنين بالمياه في مدينة ميلة

حدّدت مؤسسة الجزائرية للمياه لوحدة ميلة، اليوم السبت، مخططا عملياتيا لتزويد المواطنين بالمياه الشروب عن طريق الصهاريج المتنقلة بعد تضرر قنوات التوصيل.

وحسب بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فسيتم تزويد المواطنين في مدينة ميلة بالمياه عن طريق الصهاريج المتنقلة بمعدل 3 مرات في اليوم لكل حي.

وستشمل هذه العملية أحياء “بن رازق” و”طرحة زواوي” ومسجد “الخربة” ومواقع “بن محجوب” و”بولمرقة” و”240 مسكن” و”بوركايد” وموقع “80 مسكن بن محجوب”.

كما أكدت الجزائرية للمياه في بيانها بأنه سيتم وضع نفس المخطط للتزويد بالمياه الشروب لباقي البلديات المتضررة لاحقا.