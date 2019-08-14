الجزائرية للمياه توضح أسباب إنقطاع المياه يومي العيد

كشفت الجزائرية للمياه عن أسباب إنقطاع وتذبذب المياه ببعض الولايات التابعة لها يومي عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان للمؤسسة، أنه تم تسجيل بعض الإنقطاعات والتذبذبات في التزود بالمياه الشروب ببعض البلديات.

وأضاف البيان، أن المعطيات التقييمية لمستوى الخدمة العمومية للمياه الشروب يومي العيد أكدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.

وحسب المؤسسة فإنها سجلت ليلة العيد انقطاعا في التيار الكهربائي على مستوى محطة الضخ رقم 01 لسد كدية أسردون بولاية البويرة.

وأضافت المؤسسة، أنها محطة رئيسة في نظام التموين بالماء الشروب لأربعة ولايات وهي تيزي وزو، البويرة، المدية، والمسيلة.

وبالنسبة لولايتي تيزي وزو والبويرة فإن التموين عاد تدريجيا ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة زوالا.

أما فيما يخص التموين بالمياه بولاية المدية فتضررت بلديتي البرواقية وقصر البخاري حيث عاد الماء تدريجيا للحنفيات في يوم العيد.

وأكدت الجزائرية للمياه، أن ست بلديات التي تسيرها الجزائرية على مستوى ولاية المسيلة عاد التموين إليها في مساء نفس اليوم.

كما أن البلديات التي شهدت انقطاعا وتذبذبا في التموين بالماء الشروب كانت تزود بهذه المادة الحيوية عن طريق الصهاريج.

وأشار البيان إلى أن ولاية سيدي بلعباس عرفت هي الأخرى إنقطاع التيار الكهربائي على مستوى محطة الضخ إنطلاقا من تحويل رواق الشط الغربي.

وأكد البيان أن الإنقطاع إنعكس سلبا على عملية التموين على مستوى ثلاث بلديات وهي راس الماء، رجم دموش، ووادي السبع.

من جهة اخرى فإن الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة أدى إلى زيادة الطلب على الماء الشروب وله الأثر السلبي في أداء المؤسسة لخدمتها العمومية.