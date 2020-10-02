الجزائرية للمياه توفد لجنة تحقيق في قضية إكتشاف جثة داخل خزان مياه ببلدية العطف بغرداية

أوفدت المديرية العامة للجزائرية للمياه، لجنة تحقيق يترأسها المفتش العام للمؤسسة الى مديريتها بولاية غرداية.

للتحقيق في في قضية إكتشاف جثة مواطن داخل خزان مياه، يقع ببلدية العطف و ذلك لتحديد المسؤوليات بأمر من وزير الموارد المائية الذي طالب بتقرير مفصل حول القضية .

و عقدت لجنة التحقيق الوافدة إجتماعات و مسائلات مع عدد من إطارات الجزائرية للمياه حول الحادث الأليم خاصة كيفية تمكن الضحية من دخول الخزان المائي و تكسير السياج.

و كيفية مراقبة جودة مياه الشرب الى جانب الإجراءات التى إتخذتها مديرية الجزائرية للمياه مباشرة،

بعد اكتشاف الحادث خاصة و أن مسؤولية مراقبة المياه تقع على عاتق الجزائرية للمياه و مكتب حفظ الصحة بالبلدية.

و إتصلت النهار بمديرية الجزائرية للمياه لمعرفة نتائج تحاليل المياه بعد أخذ المخبر عينات من المياه التى تناولها المواطنين قبل إكتشاف الجثة.

الا أن الرد كان لنتائج التحاليل الفيزيائية و تم التكتم على النتائج البكتيرية لأول عينة.

هذا و كان مواطنون ببلدية العطف قد أعلنو حملة على الفايسبوك ساعات قبل إكتشاف الجثة حول تواجد رائحة بمياه الشرب و وجود أعراض قيء و إسهال لعدد من الأطفال.

الذين تناولوا مياه الحنفية تم نقلهم الى المستشفى لتشخص حالتهم على أنها أعراض تسمم وهو ما أثار إنتباه عدد من المسئولين عن الخزان ليكتشف بعدها وجود جثة داخله .

هذا و قامت الجزائرية للمياه، فور اكتشاف الحادث بوقف التزود بخزان المياه و شرعت في أخذ عينات مياهه من أجل تحليلها.

كما أعلنت حالة إستنفار قصوى من أجل تنظيفه و تنظيف القنوات التى توصل مياه الشرب الى المواطنين الى غاية إزالة اثار الحادث.

في حين ان الحالة لذى المواطنين لا تدعو للقلق خاصة و أن اغلب الساكنة بولاية غرداية يستعملون عادة المياه العذبة أو ما يسمى “ماء الغابة” في الشرب .