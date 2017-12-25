الجزائرية للمياه لتسيير جميع شبكات الماء الشروب التي تسيرها البلديات 

أخبار الجزائر
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الجزائرية للمياه لتسيير جميع شبكات الماء الشروب التي تسيرها البلديات 
بقلم حمزة عساس

ستتكفل مؤسسة الجزائرية للمياه بتسيير جميع شبكات المياه الصالحة للشرب التي تسيرها البلديات على المستوى الوطني مع أواخر سنة 2019.

وأوضح وزير الموارد المائية، حسن نسيب، خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد الى ولاية غيليزان.

أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تعمل على إدماج الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب من طرف مصالح البلديات في مؤسسة الجزائرية للمياه.

وأبرز نسيب أن حوالي 567 بلدية لم تدمج في مؤسسة الجزائرية للمياه على  المستوى الوطني.

وإسناد الاستغلال الكلي لمؤسسة الجزائرية للمياه يهدف إلى تسيير موحد للشبكة على المستوى الوطني.

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