الجزائرية لينا بوساحة أفضل لاعبة للموسم في الدوري السعودي الممتاز
بقلم كريم تيغرمت
حظيت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، لينا بوساحة، لاعبة نادي النصر، بالإعتراف في الدوري السعودي الممتاز.
وكشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للسيدات، عبر منصة “X”، عن اختيار الجزائرية بوساحة، كأفضل لاعبة في الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2023-2024.
كما حرصت إدارة نادي النصر، على تهنئة نجمتها الدولية الجزائري، لنيلها هذه الجائزة، عن جدارة واستحقاق.
➖ أفضل لاعبة في الدوري 🥇
👤 لينا بوساحة
🟡🔵 @AlNassrFCW
تــهــانيـنا 🎉
🏆 #دوري_الممتاز_للسيدات 24/23 ⚽️ pic.twitter.com/wMj0dy4xpx
— الدوري السعودي للسيدات (@SWLeagues) April 28, 2024
الأفضل والأمهر والأمتع !! وأيضًا الأخطر 🔥
السـوبر لينـا بوساحه أفضل لاعبة في الدوري الممتاز للسيدات 2023 - 2024 🤩💛💛💛 pic.twitter.com/iqLsSBKaoO
— سيدات النصر (@AlNassrFCW) April 28, 2024
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