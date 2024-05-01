الجزائرية لينا بوساحة أفضل لاعبة للموسم في الدوري السعودي الممتاز

حظيت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، لينا بوساحة، لاعبة نادي النصر، بالإعتراف في الدوري السعودي الممتاز.

وكشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للسيدات، عبر منصة “X”، عن اختيار الجزائرية بوساحة، كأفضل لاعبة في الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2023-2024.

كما حرصت إدارة نادي النصر، على تهنئة نجمتها الدولية الجزائري، لنيلها هذه الجائزة، عن جدارة واستحقاق.