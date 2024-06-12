الجزائرية ليندة لغرايبي تقتع تأشيرة أولمبياد باريس 2024

نجحت لاعب تنس الطاولة، الجزائرية، ليندة لغرايبي، في اقتطاع تأشيرة التأهل للألعاب الأولمبية 2024، والمقررة في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء ضمان لغرايبي، تأهلها لأولمبياد باريس، حسب (و.أ.ج)، لفضل نركزها في التصنيف العالمي الخاصة بمنطقة إفريقيا.

ويأتي هذا بعد تنشيطها نهائي الدورة التأهيلية التي أجريت في كيغالي بروندا، والتاي احتلت خلالها المركز الـ75 في الترتيب العالمي الخاص بمنطقة افريقيا.

وعليه تعد ليندة لغرايبي، الرياضية رقم 41 في قائمة الرياضيين الجزائريين، الذين سيمثلون الرايةن الوطنية في الألعاب الأولمبية، باريس 2024.